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Страховики-члени МТСБУ за 11 міс.-2022 скоротили кількість договорів ОСЦПВ на 21,1%, платежів - більш ніж на 3,4%
16:30 09.01.2023 |
Страхові компанії - члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні-листопаді 2022 року уклали 6,508 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 21,1% менше, аніж за аналогічний період 2021 року.
Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, із загального обсягу договорів 4,012 млн. укладено в електронному вигляді - на 2,68% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Крім того, члени Бюро за 11 місяців 2022 року скоротили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 3,34% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 6,294 млрд грн, у тому числі за електронними договорами - на 4,296 млрд грн (+18,9 %).
Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування за січень-листопад знизився на 24% - до 2,488 млрд. грн. У тому числі 518,4 млн. грн. виплачено з використанням "європротоколу" (-14,51%).
Бюро також зафіксувало зниження кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування на 35,6% - до 100,5 тис., у тому числі з використанням "європротоколу" - до 39,576 тис. (-29,78%).
МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 42 страхові компанії.
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