МТСБУ підвищило вартість полісів «Зеленої картки» на 3,1%

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 30 грудня 2022 року підвищило тарифи на поліси "Зелена картка" для тих, хто виїжджає за кордон, на 3,1%, повідомляється на сайті Бюро.

Згідно з повідомленням МТСБУ, остання зміна тарифів була 17 листопада 2022 року у бік підвищення на 6,9%, 3 жовтня 2022 року - у бік зниження на 5,5%, а перед цим (26 липня) - у бік підвищення на 26,3%.

Поліси "Зелена картка" реалізуються з 2009 року двох видів: вся Європа, Молдова. Також із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

За даними МТСБУ, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 952 грн (раніше - 923 грн), для автобусів - до 3,578 тис. грн (3,469 тис. грн), для вантажних автомобілів - до 2,246 тис. грн (2,178 тис. грн).

Вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових автомобілів становить тепер 1,516 тис. грн (проти 1,470 тис. грн раніше), автобусів - 4,970 тис. грн (4,818 тис. грн), вантажівок - 2,982 тис. грн (2,891 тис. грн).

Піврічні та річні поліси "Зелена картка" для легкових автомобілів тепер коштуватимуть 6,731 тис. грн та 8,333 тис. грн відповідно, для автобусів - 17,396 тис. грн та 32,307 тис. грн, для вантажних автомобілів - 14,116 тис. грн та 26,641 тис. грн.

Вартість полісів для поїздок до Азербайджану та Молдови для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 694 грн (раніше 672 грн), на один місяць - 1,020 тис. грн (989 грн), на півроку - 2,340 тис. грн (2,268 тис. грн), на рік - 3,331 тис. грн (3,230 тис. грн).

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів встановлені постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2005 року та визначені в євро.

"Зелена картка" - система страхового захисту постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їх місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 44 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.

