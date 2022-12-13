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АНАЛІТИКА

Bpifrance опрацює можливість страхування воєнних ризиків в Україні

 

Експортно-кредитне агентство Франції Bpifrance опрацює можливість страхування воєнних ризиків, про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем'єра - міністра економіки України Юлії Свириденко та заступника гендиректора Держказначейства Франції Мюріель Лаку-Лабарт у Парижі у вівторок.

"Україна зацікавлена у співпраці з Bpifrance та Держказначейством Франції. Це буде взаємовигідна співпраця: Україна отримає цільові довгі та дешеві кошти, які використовуватимуть на відновлення, а французький бізнес матиме можливість взяти участь у проєктах із відновлення України", - наведено в релізі слова Юлії Свириденко.

У свою чергу Лаку-Лабарт нагадала, що уряд Франції вже виділив Україні EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги, з яких EUR1 млрд може бути використаний для гарантування кредитних ризиків, а EUR200 млн - для залучення Україною прямого кредитування від Казначейства Франції.

При цьому умовою кредитування на суму EUR200 млн є залучення до реалізації відповідних проєктів французьких виробників та підрядників на рівні щонайменше 50%.

Водночас, як зазначає Мінекономіки України, гарантування кредитних ризиків потребує залучення до проєктів французького бізнесу лише на рівні 20%. У таких умовах Україна отримає надзвичайно вигідне пільгове фінансування, а ризики покриває Bpifrance.

"Це буде довгострокове та дешеве кредитування. І що важливо для нас, у цьому випадку є можливість високого рівня локалізації", - наголосила Свириденко.

За її словами, запровадження дієвих механізмів страхування воєнних ризиків суттєво прискорило б процес залучення інвестицій. При цьому Україна дуже зацікавлена в тому, щоб механізми страхування, які пропонуватимуть західні інститути, застосовувалися і для українського бізнесу.

Як було зазначено під час зустрічі, на сьогодні Bpifrance не має відповідних інструментів страхування воєнних ризиків, проте французький уряд прислухається до пропозицій України та готовий розглянути та впровадити такі інструменти найближчим часом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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