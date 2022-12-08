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АНАЛІТИКА

Страховики-члени МТСБУ за 10 міс. скоротили кількість договорів ОСЦПВ на 22,1%, платежів - більш ніж на 4,5%

12:07 08.12.2022 |

Страхування

 

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні-жовтні 2022 року уклали 5,866 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 22,05% аніж за аналогічний період 2021 року.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, із загального обсягу договорів 3,599 млн було укладено в електронному вигляді - на 3,22% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Члени Бюро за 10 місяців 2022 року скоротили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 4,53% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 5,622 млрд грн, у тому числі за електронними договорами - на 3,819 млрд грн (+18,06%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування за січень-жовтень знизився на 22,85% - до 2,252 млрд грн. У тому числі 464,9 млн. грн. виплачено з використанням "європротоколу" (-14,5%).

Бюро також зафіксувало зниження кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування на 34,1% - до 91,516 тис., у тому числі з використанням "європротоколу" - до 35,879тис. (-29,16%).

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 42 страхові компанії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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