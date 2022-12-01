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АНАЛІТИКА

Виплати страховиків у зв'язку зі стихійними лихами перевищать $100 млрд 2-й рік поспіль - Swiss Re

 

Страхові вимоги у зв'язку зі стихійними лихами у 2022 році перевищать $100 млрд другий рік поспіль, свідчать попередні оцінки Swiss Re Institute, аналітичного підрозділу швейцарської перестрахувальної компанії.

Снігові бурі в Європі, повені в Австралії та ураган "Ієн" у США коштуватимуть галузі близько $115 млрд. Показник стане п'ятим серед найбільших за весь час відстеження Swiss Re даних і суттєво перевищить середній обсяг страхових виплат у зв'язку зі стихійними лихами за останні 10 років, що становить $81 млрд.

Найдорожчою подією для страхової галузі цього року став ураган "Ієн", що обрушився на США у жовтні. Пов'язані з ним страхові збитки Swiss Re оцінюють у $50-60 млрд. Це трохи нижче за початкові прогнози, проте "Ієн" стане найдорожчим для страхової галузі стихійним лихом після урагану "Катріна" 2005 року.

Загальні економічні збитки від стихійних лих і техногенних катастроф, за оцінками Swiss Re, цього року становили $268 млрд, що нижче, ніж минулого року, але вище за середній рівень за останнє десятиліття.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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