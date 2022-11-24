Вартість перестрахування для бізнесу ризиків катастроф збільшиться більш ніж на 10% після продовження контрактів у січні 2023 року

Ставки перестрахування для бізнесу, пов'язаного з майновими катастрофами, можуть збільшитися більш ніж на 10% після продовження контрактів у січні 2023 року, підтримуючи маржу андеррайтингу на тлі зростання вимог через високу інфляцію та кліматичні умови, повідомляється на сайті рейтингу. Fitch Ratings у прогнозі на наступний рік.

При цьому наголошується, що зазвичай дві третини операцій нефакультативного перестрахування оновлюються в січні з регіональною орієнтацією на Європу.

Зростання цін та більш висока прибутковість реінвестування допоможуть компенсувати наслідки зростання інфляції претензій та зниження вартості активів. Таким чином, Fitch прогнозує загалом стабільну базову прибутковість глобального сектора перестрахування у 2023 році та зберігає свій нейтральний фундаментальний прогноз щодо сектора.

"Ми очікуємо, що у 2023 році відсоткова ставка страхового внеску за покриття майнових катастроф зросте на двозначну цифру, що зумовлено застрахованими збитками у розмірі близько $120 млрд у 2022 році, а також збільшенням частоти та серйозності претензій у зв'язку зі стихійними лихами. Підвищення цін найбільш помітні у регіонах, які найбільше постраждали від стихійних лих у 2022 році, включно з Австралією, Флоридою та Францією", - наголошується у повідомленні.

Уточнено також, що ураган Ян, ймовірно, викликав страхові виплати на суму від $35 млрд до $55 млрд, що робить його одним із найдорожчих стихійних лих за всю історію.

Fitch очікує, що можливості перестрахування ризиків майнових катастроф зазнаватимуть тиску у 2023 році, при цьому вибірковий приплив капіталу від наявних чи нових носіїв ризику буде більш ніж компенсований частковим або повним зняттям коштів іншими перестрахувальниками. Крім того, обмежені можливості ретроцесії вплинуть на ставки страхових внесків на нерухомість.

Крім цього, прогнозуються більш жорсткі умови у 2023 році, зокрема щодо переходу до покриття названих ризиків від усіх ризиків, більш високих утримань страховиків та знижених лімітів. Тим не менш, попит на перестрахування майна на випадок катастроф протягом сезону продовження 2023 буде задоволений загалом, за винятком Флориди, зазначає агентство.

"Ми очікуємо значного збільшення страхових внесків для спеціалізованих напрямів бізнесу, таких як морський та авіаційний, які найбільше постраждали від війни в Україні. Ставки страхових внесків з автокаско також збільшаться у відповідь на високу інфляцію цін на запасні частини, але збільшення за лінією відповідальності маємо бути помірнішими, оскільки до цієї частини ринку буде направлено більше перестрахувальних потужностей", - наголошується в повідомленні.

Fitch оновило свої глобальні прогнози щодо перестрахування і тепер очікує, що комбінований коефіцієнт за календарний рік покращиться приблизно на 4 п.п. 2023 року за більш нормального рівня збитків від стихійних лих та з урахуванням відкликання покриття, пов'язаного з повномасштабною війною росї проти України. Проте маржа андеррайтингу, за винятком природних катастроф і збитків, пов'язаних з війною, швидше за все, покращиться лише несутєво, зазначило агентство.