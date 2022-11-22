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Страховики життя України за 9 міс.-2022 скоротили збирання чистих премій на 17%, збільшили виплати на 5,1%
10:19 22.11.2022 |
Компанії, що спеціалізуються на страхуванні життя в Україні, у січні-вересні 2022 року зібрали чистих премій на суму 3,475 млрд грн, що на 17% менше, ніж за аналогічний період роком раніше (4,184 млрд грн), повідомляється на сайті Національного банку України. України.
За його даними, найбільші надходження були за договорами іншими, ніж накопичувальне страхування життя - 2,461 млрд грн (-10,6%), іншими договорами страхування життя - 862,9 млн грн (-23%), страхування на випадок смерті - 90 ,1 млн грн (у 2,7 раза менше), покриттю досягнення пенсійного віку - 60,7 млн грн (-11%).
Зазначається також, що більшість отриманих платежів, а саме 3,332 млрд грн, надійшло від фізичних осіб, 1,408 млрд грн - від юридичних. Страхові платежі перестраховикам склали 80,3 млн. грн. проти 89,5 млн. грн. роком раніше.
Резерви зі страхування життя на кінець звітного періоду становили 16,631 млрд. грн., що на 23,3% більше, ніж роком раніше. Інвестиційний дохід, який застосовується при розрахунку страхових тарифів, становив 322 млн. грн. проти 267 млн. грн. роком раніше. Частка перестраховиків у резервах зі страхування життя на кінець звітного періоду становила 444,9 млн. грн. (+34,7%).
Страхові виплати становили 580,8 млн грн (+5,1%), з яких 573,2 млн грн було здійснено фізичним особам (+6,3%).
Національний банк повідомляє, що клієнтами компанії зі страхування життя на кінець звітного періоду були 4,572 млн осіб, з них 1,138 млн були застраховані за звітний період.
Максимальна страхова сума, зафіксована за окремою страховою особою, становить 57,4 млн. грн.
За даними НБУ на 30 вересня 2022 року в Україні зареєстровано 13 страхових компаній, що спеціалізуються на страхуванні життя, проти 17 СК на аналогічну дату роком раніше.
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