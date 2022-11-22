Страховики життя у січні-вересні скоротили агентські винагороди на 35%, на маркетинг та рекламу на 38%

Страхові компанії України, що спеціалізуються на страхуванні життя, у січні-вересні 2022 року заплатили агентам винагороди на суму 1,362 млрд грн, що на 35,2% менше ніж за аналогічний період роком раніше (2,001 млрд грн) на сайті Національного банку України.

Зазначається також, що загалом витрати, пов'язані із укладанням та пролонгацією договорів страхування за звітний період, становили 1,389 млрд грн, тоді як роком раніше 2,150 млрд грн.

Крім того страховики життя скоротили адміністративні витрати на 2,8%, до 328,9 млн грн, на збут послуг - на 30,3%, до 80,8 млн грн, на маркетинг та рекламу - на 37,7%, до 8 ,1 млн. грн.

Фінансовий дохід лайфових компаній за 9 міс.-2022 становив 1,311 млрд грн, що на 39% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. З них доходи за облігаціями становили 805 млн грн (+16,4%), від депозитів - 503,4 млн грн (у 2 рази більше), інші доходи 737,6 млн грн (у 2,3 рази більше).

За звітний період компанії виплатили клієнтам 616,3 млн. грн., що на 5,7% більше, ніж за січень-вересень роком раніше. З них за завершеними договорами - 199 млн грн (+15,8%), а виплати викупних сум становили 188,4 млн грн. (40,8%).

Відрахування до резервів зі страхування життя за 9 міс.-2022 становили 3,683 млрд грн (+80,6%). Податок на прибуток від звичайної діяльності становив 183,7 млн ​​грн (+51,6%), на валові доходи та діяльність зі страхування життя - 135,8 млн грн (+45,7%).

Загальний чистий прибуток компаній зі страхування життя склав 480,6 млн грн (+71,2%), при цьому чисті збитки зросли до 146,9 млн грн проти 5,3 млн грн за січень-вересень-2021.

За даними НБУ на 30 вересня 2022 року в Україні зареєстровано 13 страхових компаній, що спеціалізуються на страхуванні життя, на аналогічну дату роком раніше 17 СК.