МТСБУ з 17 листопада підвищило вартість полісів «Зеленої картки» на 6,9%

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 17 листопада 2022 року підвищило тарифи на поліси "Зелена карта" для тих, хто виїжджає за кордон, на 6,9%, повідомляється на сайті Бюро.

Згідно з повідомленням МТСБУ, остання зміна тарифів була 3 жовтня 2022 року у бік зниження на 5,5%, а перед цим (26 липня) - у бік підвищення на 26,3%.

Поліси "Зелена мапа" реалізуються з 2009 року двох видів: вся Європа, Молдова. Також із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

За даними МТСБУ, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 923 грн (раніше - 863 грн), для автобусів - до 3,469 тис. грн (3,244 тис. грн), для вантажних автомобілів - до 2,178 тис. грн (2,037 тис. грн.).

Вартість "Зеленої карти" на один місяць для легкових автомобілів становить тепер 1,470 тис. грн (проти 1,375 тис. грн раніше), автобусів -4,818 тис. грн (4,506 тис. грн), вантажівок -2,891 тис. грн (2,703 тис. грн ).

Піврічні та річні поліси "Зелена картка" для легкових автомобілів тепер коштуватимуть 6,525 тис. грн та 8,079 тис. грн відповідно, для автобусів -16,866 тис. грн та 31,323 тис. грн, для вантажних автомобілів -13,685 тис. грн та 25,829 тис. грн.

Вартість полісів для поїздок до Азербайджану та Молдови для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 672 грн (раніше 629 грн), на один місяць - 989 грн (925 грн), на півроку -2,268 тис. грн (2,121тис. грн), на рік - 3230 тис. грн. (3,102 тис. грн.)

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів встановлені згідно з постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2005 року та визначені в євро.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена карта" поширюється на територію 44 країн Європи, Азії та Африки.

Відповідно до рішення Генеральної асамблеї Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка", ухваленого в Люксембурзі у травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.

