Страхувальники України за 9 міс. збільшили збір чистих премій на 26,3%, валових - на 29,7%

Страхові компанії України у січні-вересні 2022 року зібрали чисті премії на суму 25,995 млрд грн, що на 26,3% менше, ніж за аналогічний період 2021 року (35,253 млрд грн).

За даними Нацбанку України (НБУ), обсяг валових страхових премій, зібраних страховиками за визначений період, становив 26,755 млрд грн (на 29,7% менше). Зокрема премії, отримані від фізичних осіб, становили 16,651 млрд грн, від перестрахувальників - 880 млн грн.

У січні-вересні страховики виплатили 8,636 млрд грн чистих страхових виплат (на 34,9% менше). Рівень чистих виплат зменшився із 37,5% до 33,2%.

За даними НБУ, валові страхові виплати за звітний період зросли на 34,7% - до 8,668 млрд грн. Рівень валових виплат знизився з 35,3% до 32,8%

Обсяг страхових премій, що належать перестрахувальникам, становив 3,181 млрд грн (у 2,1 раза менше), зокрема перестрахувальникам-нерезидентам - 2,421 млрд грн (-38%).

Обсяг сформованих страхових резервів становив 37,540 млрд грн, що на 5,3% більше за показник за аналогічний період минулого року (35,643 млрд грн).

Водночас, за збільшення загальних активів страховиків на 3,6% (до 67,982 млрд грн) обсяг активів, визначених законодавством для подання коштів страхових резервів, збільшився на 16,2% (до 54,473 млрд грн). Обсяг сплачених статутних капіталів скоротився в 2,5 раза - до 7,633 млрд грн.

Регулятор також повідомив про те, що у звітному періоді було укладено 58,692 млн договорів страхування (-41,3%)

За даними НБУ, загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 30 вересня 2022 року становила 139 169 (9 міс.-2021-169), з яких "лайфових" СК -13 (17).