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Депутати пропонують збільшити штраф за відсутність полісів ОСАЦВ

22:12 14.11.2022 |

Страхування, Право

 

Недотримання вимог щодо укладання власником транспортного засобу договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), виявлене відповідними підрозділами Національної поліції при оформленні матеріалів ДТП, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних доходів - 8,5 тис. грн.

Такі зміни закріплені зареєстрованим у Верховній Раді законопроектом №8192 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деякі законодавчі акти щодо автоматичної фіксації правопорушень у сфері ОСАЦВ.

При цьому наголошується, що недотримання вимог щодо укладання такого договору тягне за собою накладення штрафу у розмірі 20 НМДГ. За повторне аналогічне порушення протягом року, але не раніше 15 днів з дня вручення ухвали про накладення адміністративного стягнення, належить штраф розміром 50 НМДГ. Третє та наступні порушення протягом року - 100 НМДГ.

Наголошується також, що накладення штрафних санкцій не застосовується протягом 15 днів з дня закінчення терміну дії поліса.

У випадку, якщо особа, яка керує транспортним засобом, не має при собі страхового сертифіката "Зелена карта" та інших передбачених законодавством документів або ж не пред'явила їх належним чином, щоб поліцейський зміг прочитати та зафіксувати необхідні дані, встановлюється штраф у розмірі 25 НМДГ.

Законопроектом пропонується закріпити норму, відповідно до якої страховик надає інформацію про укладені та достроково припинені договори автоцивілки до централізованої бази даних у строк не більше двох робочих днів. Власник транспортного засобу зобов'язаний укласти договір ОСАЦВ наступного дня з дня реєстрації транспортного засобу або з його руху.

Крім того, страховик не пізніше ніж за 14 днів до закінчення строку, на який укладено договір ОСАЦВ, зобов'язаний надіслати страхувальнику інформацію про термін закінчення договору та умови страхування на наступний період пролонгації полісу.

Як повідомлялося, наразі штраф за відсутність ОСАЦВ становить від 425 до 850 грн. Розмір штрафу залежить від обставин відсутності страховки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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