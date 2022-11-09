Фінансові новини
- |
- 09.11.22
- |
- 00:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Темпи падіння страхового ринку України в 3-му кварталі 2022 року уповільнилися - НБУ
21:05 08.11.2022 |
Страхові компанії України у січні-вересні 2022 року зібрали 28,4 млрд грн страхових премій та здійснили страхові виплати на 9,5 млрд грн, що відповідно на 25,4% та 29,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Понад 40% страхових премій традиційно припадає на автострахування ("автоцивілка", "Зелена карта", КАСКО). У період військової агресії частка цих видів страхування в портфелі збільшилася. Драйвером підтримки страхового бізнесу стала "Зелена карта". За період війни цей вид страхування виріс на 76% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у відповіді голови Нацбанку України Андрія Пишного агентству "Інтерфакс-Україна".
З урахуванням раніше оприлюднених даних за півріччя, у третьому кварталі страхові премії склали близько 10,8 млрд грн, виплати - 3,6 млрд грн, що гірше за показники третього кварталу минулого року відповідно на 18,8% та 24,5% і свідчать про уповільнення темпів падіння ринку.
За даними НБУ, надаються послуги з особистих видів страхування (добровільне медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування життя). Таких страхових премій - понад 30% у структурі страхового портфеля.
Пишний також уточнив, що на кінець вересня цього року активи страховиків зросли до 71 млрд грн, хоча з червня минулого року до червня цього року вони трималися близько 65,5 млрд грн.
Крім того, у третьому кварталі цього року до 39,9 млрд грн зросли страхові резерви порівняно з 36,4 млрд грн на середину цього року і 35,6 млрд грн на вересень минулого року.
Як зазначив голова НБУ, загальна кількість страхових компаній в Україні в третьому кварталі не змінилася - 137: 124 страховики non-life та 13 life-страховиків.
"Ринок страхування працює. Війна стала каталізатором, який показав реальний стан справ кожного страховика. Фінансово-стійкі компанії продовжують свою діяльність і проходять випробування війною", - зазначив Пишний.
За його словами, такі страховики налагодили свою операційну діяльність, дистанційне врегулювання збитків, не втратили, а навіть наростили свою ліквідність (розміщені кошти у банківських установах), інвестують у військові облігації та підтримують державу.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Укрнафта, Мотор Січ тепер у власності держави, або Воєнний комунізм на фондовому ринку
|Президент про відчуження п'яти стратегічних підприємств: Не виключаю інших подібних рішень
|Вперше за 17 років та через війну в Україні: Рада Європи визначилась з датою саміту
|НКЦПФР врегулювала депооблік націоналізації акцій «Укрнафти», «Укртатнафти», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗу» та «Запоріжтрансформатора»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 43,7 млн грн в еквіваленті
|Темпи падіння страхового ринку України в 3-му кварталі 2022 року уповільнилися - НБУ
|Курс долара 8 листопада відіграв втрати до основних світових валют
|Основні фондові індекси АТР завершили торги 8 листопада без єдиної динаміки
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.11.22
|У США заявили про «історичну конфіскацію» $3,36 млрд у біткоїнах
|Золото подешевшало 8 листопада на зростанні прибутковості держбондів у США
Бізнес
|Маск анонсував створення ради з модерації контенту в Twitter
|На Wall Street засумнівалися, що Ілон Маск подолає Twitter
|У новій версії Windows 11 можна буде включати точку доступу на смартфоні безпосередньо з ПК
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
|Курси криптовалют, що впали, вдарили по рекламному бізнесу Google
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій