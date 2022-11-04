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Премії за укладеними договорами «Зелена картка» в Україні за 9 міс. зросли у 2,4 раза, виплати - на 42,6% - МТСБУ
16:25 04.11.2022 |
Нараховані страхові премії за договорами міжнародного страхування "Зелена картка", укладеними компаніями - членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), у січні-вересні 2022 року збільшились у 2,38 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 2,905 млрд грн.
Як повідомляється на сайті МТСБУ, кількість укладених договорів "Зелена картка" за цей період зросла у 2,1 раза - до 1,205 млн.
Водночас розмір відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшився на 42,6% - EUR13,685 млн, тоді як кількість сплачених вимог - на 35,9%, до 5,143 тис. шт.
МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки.
Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена карта" у Люксембурзі у травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.
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