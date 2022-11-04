Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Премії за укладеними договорами «Зелена картка» в Україні за 9 міс. зросли у 2,4 раза, виплати - на 42,6% - МТСБУ

16:25 04.11.2022 |

Страхування

 

Нараховані страхові премії за договорами міжнародного страхування "Зелена картка", укладеними компаніями - членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), у січні-вересні 2022 року збільшились у 2,38 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 2,905 млрд грн.

Як повідомляється на сайті МТСБУ, кількість укладених договорів "Зелена картка" за цей період зросла у 2,1 раза - до 1,205 млн.

Водночас розмір відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшився на 42,6% - EUR13,685 млн, тоді як кількість сплачених вимог - на 35,9%, до 5,143 тис. шт.

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена карта" у Люксембурзі у травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,9817
  0,3529
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 11:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5380  0,00 0,01 40,4820  0,01 0,02
EUR 38,5310  0,05 0,12 39,7513  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес