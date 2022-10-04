Фінансові новини
- |
- 04.10.22
- |
- 11:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кількість договорів автострахування для виїзду за кордон зросла вдвічі
09:07 04.10.2022 |
За січень-серпень 2022 року уклали 1,05 млн договорів страхування авто для виїзду за кордон «Зелена карта» - це у 2,11 рази більше, ніж торік.
Про це свідчать дані Моторного (транспортного) страхового бюро України.
Так, сума нарахованих компаніями-членами МТСБУ страхових премій за договорами «Зелена карта» зросла у 2,3 рази - до 2,45 млрд грн.
Дані МТСБУ також свідчать, що розмір сплачених відшкодувань за цими угодами зріс на 29,9% - до 10,21 млн євро, а їх кількість - на 17%: до 3,86 тис.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.10.22
|Кількість договорів автострахування для виїзду за кордон зросла вдвічі
|Нацбанк провів п'ятий обмін безготівкової валюти на готівку на $95 млн та EUR1 млн
|Військові облігації тепер можна придбати в «Дії»
|Ціни на золото 4 жовтня закріпилися понад 1700 доларів за унцію
|Долар зміцнюється до ієни 4 жовтня та дешевшає до євро
Бізнес
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності