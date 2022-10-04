Кількість договорів автострахування для виїзду за кордон зросла вдвічі

За січень-серпень 2022 року уклали 1,05 млн договорів страхування авто для виїзду за кордон «Зелена карта» - це у 2,11 рази більше, ніж торік.

Про це свідчать дані Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Так, сума нарахованих компаніями-членами МТСБУ страхових премій за договорами «Зелена карта» зросла у 2,3 рази - до 2,45 млрд грн.

Дані МТСБУ також свідчать, що розмір сплачених відшкодувань за цими угодами зріс на 29,9% - до 10,21 млн євро, а їх кількість - на 17%: до 3,86 тис.