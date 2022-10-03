Страховики-члени МТСБУ за 8 міс. скоротили кількість договорів ОСЦПВ на 24,2%, платежів - більш ніж на 7,8%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у січні-серпні 2022 року уклали 4,557 млн ​​договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 24,2% менше, аніж за аналогічний період 2021 року.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, із загального обсягу договорів 2,751 млн було укладено в електронному вигляді, що на 5,41% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Члени Бюро за вісім місяців 2022 року скоротили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 7,8% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 4,278 млрд грн, у тому числі за електронними договорами - на суму 2,861 млрд грн (+14,61%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування за січень-серпень поточного року скоротився на 22,66% - до 1,774 млрд грн. У тому числі 362,5 млн. грн. виплачено з використанням "європротоколу" (-15%).

Бюро також зафіксувало скорочення кількості врегульованих вимог щодо страхового відшкодування на 33,83% - до 73,6 тис., у тому числі з використанням "європротоколу" - до 28,955 тис. (-27,8%).

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами бюро є 42 страхові компанії.