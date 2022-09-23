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Страховий ринок зменшився за пів року майже на третину, – НБУ

23:52 22.09.2022 |

Страхування

 

За результатом півріччя страховий ринок України втратив майже третину бізнесу, або 28% у преміях та 32% - у страхових виплатах по всьому ринку.

Про це повідомила на зустрічі з учасниками страхового ринку заступниця начальника управління нагляду за страховими компаніями Національного банку України Юлія Христолюбська, передає Інтерфакс-Україна.

Христолюбська також зазначила, що, за даними НБУ, підписані премії, зібрані ринком у першому півріччі, становили 17,6 млрд грн, при цьому скорочення обсягів більшою мірою мало місце у компаній non-life - "мінус" 29%, тоді як обсяг премій компаній із страхування життя скоротився на 15%.

Обсяги сплачених страхових відшкодувань за січень-червень поточного року у сегменті non-life скоротилися на 32%. Зокрема, на скорочення виплат вплинуло зменшення кількості заяв щодо страхових випадків обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності та КАСКО. Середній рівень виплат на ринку не змінився - 34%

Динаміка показників за останні чотири квартали свідчить, що найбільший спад обсягів діяльності був на кінець першого кварталу 2022 року. У другому падіння тривало, але воно було не таким стрімким. Страховики змогли організувати та налагодити роботу в умовах воєнного часу, зазначила Христолюбська.

Що стосується перестрахування, то обсяги вихідного перестрахування у першій половині 2022 року скоротилися вдвічі (-51%), з 4,7 млрд грн до 2,3 млрд грн порівняно з аналогічним періодом роком раніше, при цьому перестрахування всередині країни скоротилося в чотири рази - з 1,9 млрд грн до 500 млн грн.

Частка вихідного перестрахування у загальному обсязі страхових премій скоротилася з 19% до 13% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

"Після виходу з ринку в другому півріччі 2021 року страховиків, які спеціалізуються на операціях перестрахування, значно знизилися як загальні обсяги операцій вихідного перестрахування всередині країни, так і змінилося співвідношення між операціями вихідного перестрахування у резидентів і нерезидентів на користь останніх - із 60% відповідно у першому півріччі 2021 року до 85% та 15% у січні-червні 2022 року", - зазначає регулятор.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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