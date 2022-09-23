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АНАЛІТИКА

Страховий портфель українських страховиків у І пів.-2022 зазнав змін

23:26 22.09.2022 |

Страхування

 

Розв'язана Росією повномасштабна війна суттєво змінила структуру страхового портфеля за останні півроку, повідомила на зустрічі з учасниками страхового ринку заступник начальника Управління нагляду за страховими компаніями Національного банку України (НБУ) Юлія Христолюбська.

За її словами, як і раніше, основними драйверами формування портфеля в першому півріччі і далі було автострахування (ОСАЦВ, КАСКО, "Зелена картка"), його частка збільшилася з 36% у першому півріччі 2021 року до 44% у січні-червні 2022 року. Так само, як і тоді, на добровільне медичне страхування та страхування від нещасного випадку припадає третина портфеля, обсяги цих видів страхування дещо скоротилися.

За даними НБУ, страховий портфель українського ринку є таким: 19% - КАСКО, 16% - ОСАЦВ, 15% - інші види страхування, 14% - ДМС (добровільне медичне страхування), 13% - страхування життя, 9% - "Зелена картка", 7% - страхування майна, 4% - страхування від нещасного випадку, 3% - страхування фінансових ризиків.

Також регулятор повідомляє, що на сьогоднішній день єдиний вид страхування, який показує зростання, це "Зелена картка" (+73%). А найбільше скорочення у зазначений аналізований період демонстрували страхування майнових та страхових ризиків (-64%) та КАСКО (-30%), тоді як страхування від нещасного випадку та страхування життя впало на 16%, а ОСАЦВ знизилося на 13%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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