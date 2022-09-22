Фінансові новини
- |
- 22.09.22
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Страховий ринок України з початку військової агресії скоротився на п'ять компаній - НБУ
18:10 22.09.2022 |
За її словами, із зазначених страховиків троє пішли з ринку після анулювання ліцензій як заходу впливу, один - за заявою та один страховик, який був зареєстрований у січні 2022 року і не отримав жодної ліцензії.
"Якогось стрімкого виходу компаній із ринку внаслідок наглядових дій НБУ чи за бажанням страховиків ми не спостерігаємо. Ринок стабільний і в більшості своїх учасників продовжує працювати", - зазначила Христолюбська.
Вона також уточнила, що станом на 22 вересня 2022 року у трьох компаній тимчасово зупинено ліцензії на провадження страхової діяльності, в однієї вони анульовані.
За її словами, станом на 1 вересня 2022 року у Державному реєстрі фінансових установ зареєстровано 140 страхових компаній, із них 13 спеціалізуються на страхуванні життя.
З посиланням на дані НБУ Христолюбська також повідомила, що за 2021 рік звіти подали 91% страховиків, за перше півріччя-2022 - 96% включених до Держреєстру, за перший квартал - 97% компаній, включених до держреєстру.
При цьому вона наголосила, що з усіх сегментів небанківського фінансового ринку на страховому ринку - найвищий рівень звітної дисципліни. Це є наслідком постійної комунікації нагляду із проблемними страховими компаніями шляхом скерування запитів щодо розкриття інформації та застосування адекватних заходів впливу.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна повернула полонених в обмін на Медведчука, - СБУ
|Україна повернула з полону 215 військових, серед них «азовці»
|Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну «референдуми» та мобілізація в Росії
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Страховий ринок України з початку військової агресії скоротився на п'ять компаній - НБУ
|Криптобіржа Binance дозволила українцям проходити верифікацію через застосунок Дія
|Банк Англії очікувано підвищив ставку на 50 б.п., до 2,25%
|Для стримування курсу Нацбанк з початку війни продав майже $15 мільярдів
|Азіатські фондові індекси закрили торги 22 вересня зниження слідом за американськими біржами
|Курс британського фунта опустився нижче 1,13 долара, вперше з березня 1985 року
|Weld card: В Україні запустили платіжну картку для розрахунків криптовалютою
Бізнес
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger