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АНАЛІТИКА

Страховий ринок України з початку військової агресії скоротився на п'ять компаній - НБУ

18:10 22.09.2022 |

Страхування

 
Страховий ринок України з початку російської військової агресії в Україні скоротився на п'ять учасників сегменту non-life, повідомила заступниця начальника управління нагляду за страховими компаніями Нацбанку України Юлія Христолюбська на зустрічі з учасниками страхового ринку у четвер.

За її словами, із зазначених страховиків троє пішли з ринку після анулювання ліцензій як заходу впливу, один - за заявою та один страховик, який був зареєстрований у січні 2022 року і не отримав жодної ліцензії.

"Якогось стрімкого виходу компаній із ринку внаслідок наглядових дій НБУ чи за бажанням страховиків ми не спостерігаємо. Ринок стабільний і в більшості своїх учасників продовжує працювати", - зазначила Христолюбська.

Вона також уточнила, що станом на 22 вересня 2022 року у трьох компаній тимчасово зупинено ліцензії на провадження страхової діяльності, в однієї вони анульовані.

За її словами, станом на 1 вересня 2022 року у Державному реєстрі фінансових установ зареєстровано 140 страхових компаній, із них 13 спеціалізуються на страхуванні життя.

З посиланням на дані НБУ Христолюбська також повідомила, що за 2021 рік звіти подали 91% страховиків, за перше півріччя-2022 - 96% включених до Держреєстру, за перший квартал - 97% компаній, включених до держреєстру.

При цьому вона наголосила, що з усіх сегментів небанківського фінансового ринку на страховому ринку - найвищий рівень звітної дисципліни. Це є наслідком постійної комунікації нагляду із проблемними страховими компаніями шляхом скерування запитів щодо розкриття інформації та застосування адекватних заходів впливу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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