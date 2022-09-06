НБУ ініціює збільшення суми страхування транспорту

Національний банк ініціює збільшення суми страхування транспорту.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк України презентував страховому ринку законодавчі пропозиції до нової редакції Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Головна мета запропонованих змін - підвищити рівень захищеності постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах та привести механізм захисту громадян у відповідність до вимог законодавства ЄС, зокрема Директиви Motor Insurance 2009/103/ЄС.

По-друге, Національний банк виступає за удосконалення системи відшкодування збитків, завданих потерпілим.

Якщо сьогодні страхові компанії добровільно долучаються до прямого врегулювання страхових випадків, то в майбутньому пропонується обов'язкове пряме врегулювання страхових випадків для всіх страховиків.

Це означає, що страхувальник-постраждалий матиме змогу напряму звертатися до страхової компанії, з якою у нього укладений договір "автоцивілки", для отримання страхової виплати у разі пошкодження автомобіля чи потрапляння у ДТП двох учасників. Це значно скоротить та спростить процес отримання страхових виплат.

По-третє, пропонується вільне ціноутворення для страховиків.

Наразі базовий платіж та коригуючі коефіцієнти є однаковими для всіх страховиків, адже вони суворо регламентовані.

Натомість планується запровадження ринкових механізмів визначення цінової політики страховиками.

Це означає, що страхові компанії самостійно визначатимуть ціни залежно від ризиків, що забезпечить чесну конкуренцію на ринку.

По-четверте, підходи до розрахунку виплат у разі втрати життя та здоров'я планується суттєво оновити.

Сьогодні здійснюється одноразова виплата потерпілим, але Національний банк пропонує запровадити ануїтетні виплати:

- у разі стійкої втрати працездатності потерпілої особи (інвалідність) - щомісячні виплати протягом строку інвалідності особи, але не довше ніж до досягнення пенсійного віку особи;

- у разі смерті потерпілої особи - щомісячні виплати особам, що були на утриманні померлої протягом існування права на утримання.

Такий підхід дасть змогу поліпшити захист потерпілих упродовж часу, якого вони потребуватимуть.

По-п'яте, посиляться гарантійні та інформаційні функції Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Зокрема, пропонується упорядкувати систему корпоративного управління МТСБУ відповідно до стандартів транспарентності, передбачуваності, збалансованості та відповідальності за ухвалені рішення, а також посилити державний нагляд за його діяльністю з боку Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк обговорив зі страховиками нові вимоги до звітності, які будуть запроваджено після війни.