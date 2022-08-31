Страховики України у І півріччі 2022 року скоротили збір чистих премій на 24,5%, валових на 28,9%

Страхові компанії України у січні-червні 2022 року зібрали чисті премії на суму 17,721 млрд грн, (що на 24,6% менше, ніж за аналогічний період 2021 року (23,480 млрд грн), згідно з основними показниками діяльності страхових компаній (у розрізі установ) за перше півріччя 2022 року, оприлюдненими на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними регулятора, обсяг підписаних страхових премій, зібраних страховиками за зазначений період, становив 17,608 млрд грн (що на 28,9% менше порівняно з першим півріччям 2021 року (24,780 млрд грн - ІФ-У).

За шість місяців страховики виплатили 5,934 млрд грн страхових відшкодувань (що на 30,6% менше, ніж за перше півріччя попереднього року (8,552 млрд грн - ІФ-У).

Станом на 30 червня 2022 року активи страховиків України за балансом становили 65,474 млрд грн, тоді як на аналогічну дату роком раніше - 65,186 млрд грн.

Регулятор також повідомляє, що за перше півріччя обсяг сформованих страхових резервів зріс на 4% - до 36,438 млрд грн.

За даними НБУ, загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 30 червня 2022 року становить 137, тоді як на аналогічну дату роком раніше - 181.