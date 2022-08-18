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Електронну "Зелену карту" в Україні запровадять з 1 вересня

16:33 18.08.2022 |

Страхування

 

Страховики-повні члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБ України), які мають право укладати договори міжнародного страхування "Зелена картка", з 1 вересня запропонують автовласникам можливість укладання таких договорів в електронному вигляді.

Як повідомляється на сайті МТСБ України, процедура оформлення електронної "Зеленої карти" буде аналогічна до укладення внутрішнього електронного договору ОСАЦВ.

Власник транспортного засобу вносить відомості, необхідні для укладання договору, до електронної форми на сайті компанії. На підставі отриманої інформації формується пропозиція про укладання електронного договору та надсилається автовласнику через електронні канали комунікації (наприклад, на електронну пошту, зазначену під час реєстрації).

Власник транспортного засобу підписує електронний договір страхування через інформаційну систему компанії відповідно до законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції, та сплачує страхову премію страховику. Через електронні канали комунікації отримує pdf-файл із згенерованим чорно-білим страховим сертифікатом "Зелена картка", а також візуальну форму страхового полісу та інформаційний лист про необхідність роздрукування отриманого страхового сертифіката.

МТСБУ уточнює, що pdf-файл візуальної форми страхового сертифіката необхідно роздрукувати, оскільки чинні норми міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта" вимагають від автовласника пред'явлення паперової (біло-зеленої або чорно-білої) версії міжнародного страхового сертифіката.

За підсумками першого півріччя 2022 року кількість договорів "Зелена карта" більш ніж удвічі (+119%) перевищила показник відповідного періоду 2021 року, становивши 720 тис. шт. Сума премій за такими договорами становить 1,6 млрд грн. (+105%). За договорами міжнародного страхування врегульовано 2730 вимог (+10%) на суму 7,1 млн євро (+19%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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