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МТСБУ з 26 липня збільшує вартість полісів «Зелена картка» на 26,3%
11:20 25.07.2022 |
Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 26 липня 2022 року запроваджує нові тарифи на поліси "Зелена картка" для тих, хто виїжджає за кордон, повідомляється на сайті бюро.
Згідно з повідомленням, МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів "Зелена картка" у бік підвищення - на 26,3%.
Остання зміна тарифів була 18 липня 2022 року у бік зниження на 4,4%.
Поліси "Зелена картка" реалізують із 2009 року двох видів: уся Європа, Молдова. Також із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.
За даними МТСБУ, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 913 грн (раніше - 723 грн), для автобусів - до 3,429 тис. грн (2,715 тис. грн), для вантажних автомобілів - до 2,153 тис. грн (1,705 тис. грн).
Вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових автомобілів становить тепер 1,453 тис. грн (раніше 1,150 тис. грн), автобусів -4,763 тис. грн (3,772 тис. грн), вантажівок -2,858 тис. грн (2,263 тис. грн).
Вартість піврічного та річного полісів "Зелена картка" для легкових автомобілів -6,451 тис. грн та 7,986 тис. грн відповідно, для автобусів -16,673 тис. грн та 30,964 тис. грн, для вантажних автомобілів -13,529 тис. грн та 25,534 тис. грн відповідно.
Вартість полісів для поїздок до Азербайджану та Молдови для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 665 грн, на один місяць -978 грн, на півроку -2,242 тис. грн, на рік -3,193 тис. грн.
Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів встановлені постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2005 року та визначені в євро.
"Зелена картка" - система страхового захисту постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їх місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки.
Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.
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