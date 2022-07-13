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НБУ отменил обязательство для страховых и перестраховых брокеров подавать регуляторную отчетность

17:51 13.07.2022 |

Страхування

 

Национальный банк Украины (НБУ) с 5 июля отменил обязательство для страховых и перестраховых брокеров подавать регуляторную отчетность, сообщила пресс-служба регулятора в среду.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №135 от 30 июня, которое обнародовано на сайте центробанка.

Согласно ему, начиная с отчетности за второй квартал 2022 года, подача брокером пояснительной записки и всех файлов в формате XML не требуется.

Таким образом, первый квартал этого года был последним отчетным периодом, за который брокеры должны были предоставлять отчетность в НБУ.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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