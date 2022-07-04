Страховщики-члены МТСБУ за 5 мес. сократили количество договоров ОСАГО на 32,3%, платежей - более чем на 18,2%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-мае 2022 года заключили 2,428 млн договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 32,25% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, из общего объема договоров 1,383 млн были заключены в электронном формате, что на 17,03% меньше, чем за те аналогичный период 2021 года.

Члены Бюро сократили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 18,24% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом - до 2,218 млрд грн, в том числе по электронным договорам - на сумму 1,410 млн грн (-0,55% к январю-маю -2021).

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за январь-май текущего года сократился на 24,8% - до 1,089 млрд грн. В том числе 227,5 млн грн выплачено с использованием "европротокола" (-15,67%).

Бюро также зафиксировало сокращение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 33,5% - до 47,247 тыс., в том числе с использованием "европротокола" - 18,9 тыс. (-26,04%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 48 страховых компаний.