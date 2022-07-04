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НБУ обновил требования по деятельности страховых посредников

18:34 04.07.2022 |

Страхування

 

Национальный банк Украины (НБУ) определил, что правила составления и предоставления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг регулятору не распространяются на страховых и перестраховочных брокеров.

Как сообщается на сайте регулятора, это закреплено постановлением правления НБУ от 30 июня 2022 года №135 "Об утверждении Положения о регистрации страховых и перестраховочных брокеров и условиях осуществления посреднической деятельности в сфере страхования и о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое вступает в силу 5 июля 2022 года.

Кроме того, данным постановлением определен перечень посреднических услуг по страхованию и перестрахованию, нормировав виды услуг (работ) страховых и перестраховочных брокеров. Установлены требования к профессиональной пригодности руководителей брокеров-резидентов и либерализовал подходы к обучению и повышению квалификации таких лиц. В частности, прохождение обучения по установленной программе теперь не ограничивается узким кругом субъектов образовательных услуг.

Национальный банк также определил порядок регистрации брокеров-резидентов и прекращения осуществления посреднической деятельности в сфере страхования (перестрахования) и унифицировал процедуры и формы представления документов для таких лиц. А также определил порядок и требования осуществления посреднической деятельности по заключению договоров страхования (перестрахования) со страховщиками-нерезидентами.

В то же время требования по посреднической деятельности брокерами-нерезидентами по заявительному принципу остались неизменными.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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