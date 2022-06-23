Украинские страховщики в 2021г увеличили сбор платежей через посредников-резидентов на 57,4% - НБУ

Украинские страховые компании в 2021 году собрали 338,8 млн грн платежей по заключенным через посредников-резидентов договорам страхования, что на 57,4% больше по сравнению с 2020 годом (215,3 млн грн).

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), за этот период через посредников-резидентов было заключено 78,065 тыс. договоров, в то время как за аналогичный период годом ранее 10,747 тыс.

Сумма вознаграждения за предоставление таких посреднических услуг за указанный период выросла в 3,3 раза - до 66,781 млн грн.

В то же время перестраховочные платежи, полученные страховщиками-резидентами по 909 договорам, составили 260,314 млн грн, в то время как годом ранее по 166 договорам - 30,747 млн грн.

По данным НБУ, перестраховщикам-нерезидентам через брокеров было передано в перестрахование по 200 договорам 1,085 млрд грн, что соответствует показателю годом ранее по 244 договорам.

Страховые выплаты, компенсированные перестраховщиками-нерезидентами, за отчетный период составили 25,974 млн грн, что в 16,3 раза меньше (422,519 млн грн).

Показатели вознаграждения брокеров НБУ за отчетный период не приводит.