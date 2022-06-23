Страховщики Украины в 2021г увеличили сбор чистых премий на 14%, чистых выплат на 22,3% - НБУ

Страховые компании Украины в 2021 году собрали чистые премии на сумму 45,987 млрд грн, что на 14% больше, чем за 2020 год (40,350 млрд грн), сообщил Национальный банк Украины на сайте.

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за прошлый год, составил 49,708 млрд грн, что на 10% больше, чем годом ранее (45,185 млрд грн). Из них поступления от физических лиц составили 27,912 млрд грн, от перестраховщиков - 1,890 млрд грн (в 2020 году - 4,201 млрд грн.)

Кроме того, по данным регулятора, в 2021 году страховщики Украины выплатили 17,671 млрд грн чистых страховых выплат (+22,3% к 2020 году). Уровень чистых выплат увеличился до 38,4% с 35,8%.

По данным НБУ, валовые страховые выплаты выросли на 20,9% - до 17,958 млрд грн. Уровень валовых выплат возрос до 36,1% с 31,9%

Согласно данным регулятора, объем страховых платежей, принадлежащих перестраховщикам, в 2021 году составил 8,623 млрд грн (+1,6%), из них перестраховщикам нерезидентам - 4,902 3,652 млрд грн (+34,3%).

Регулятор также сообщает, что за прошлый год объем сформированных страховых резервов вырос на 7,2% - до 36,566 млрд грн. Вместе с тем при уменьшении общих активов страховщиков на 1,1%, до 64,209 млрд грн, объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 2,3% к показателям 2020 года - до 47,159 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 18,7% - до 7,924 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что в 2021 году было заключено 131,562 млн договоров в то время как годом ранее 120,586 млн договоров страхования.

По данным НБУ, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 31 декабря 2021 года составило 155, в то время как на аналогичную дату годом ранее было 208.