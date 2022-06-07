Мировой рынок перестрахования в I кв. вырос в среднем на 11%

Средний рост мирового рынка перестрахования за первый квартал 2022 года составил 11%, чему способствовали сохраняющиеся благоприятные цены на коммерческие линии и перестраховочный бизнес, следует из отчета о финансовых результатах глобальных перестраховщиков подготовленном Gallagher Re, сообщается на его сайте

"Перестраховщики, которые мы отслеживаем, сообщили о среднем росте премий на 11% в первом квартале, причем самый сильный рост поступает от глобальных перестраховщиков (+20%), а также от компаний Северной Америки и Бермудских островов (+13%)", - отмечается в отчете.

Сохраняющиеся благоприятные цены на коммерческие линии и перестраховочный бизнес оставались ключевыми факторами премий.

Среди основных выводов отчета: результаты андеррайтинга были сильными: перестраховщики опубликовали комбинированный коэффициент 94% (1 квартал 2021: 96%), что обусловлено благоприятными ставками и меньшим влиянием убытков от стихийных бедствий по сравнению с прошлым годом.

Падение фондовых рынков способствовало падению среднего показателя ROE до 9% (1 кв. 2021: 14%).

В Европе платежеспособность улучшилась до 227% (1 кв. 2021: 220%), чему способствовали рост безрисковых процентных ставок и нераспределенная прибыль.

"Несмотря на высокие операционные результаты, отмеченные выше, отчетный акционерный капитал по всей группе значительно снизился под влиянием более высоких процентных ставок, вызвавших падение стоимости портфелей облигаций и пакетов акций", отмечается в сообщении.

Консенсус-оценка прибыли на акцию (EPS) на 2023 год увеличилась на 1,1% по результатам первого квартала.

Gallagher Re - глобальная перестраховочная компания с полным спектром услуг.