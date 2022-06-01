НБУ увеличил лимиты страховых выплат по «автоцивилке»

Нацбанк увеличил размеры страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ увеличил размеры страховых сумм:

* до 160 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (до изменений эта сумма составляла 130 000 гривен);

* до 320 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (до изменений эта сумма составила 260 000 гривен).

"Увеличение страховых сумм по договорам "автогражданки" позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту.

Особенно это актуально в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям. В то же время, стоимость полиса для потребителей существенно не возрастет", - пояснили в регуляторе.

Кроме этого, до 80 000 гривен на потерпевшего (до изменений эта сумма составила 50 000 гривен) увеличили размеры страховой выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления "европротокола".

"Напомним, речь идет об оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных работников Национальной полиции Украины.

Это позволит большему количеству пострадавших в ДТП лиц получить страховую выплату без необходимости вызова на место крушения представителей Национальной полиции, часто вовлеченных в оборону страны во время действия военного положения", - говорится в сообщении.

Учитывая повышение страховых сумм и увеличение лимита выплаты по европротоколом, Нацбанк расширил диапазон значений корректирующего коэффициента до базового страхового платежа.

Таковой коэффициент помогает оценить уровень убыточности деятельности страховщика.

Расширение его диапазона позволит страховщикам минимизировать риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей страховых услуг, говорят в НБУ.

Также сообщается, что информация о заключенных электронных договорах "Зеленая карта" будет включаться в единую централизованную базу данных. Такой шаг расширит объем данных, которыми работает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, объясняют в регуляторе.

В НБУ считают, что это позволит пользователям получить исчерпывающую информацию по всем видам заключенных договоров страхования и защитит их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными.