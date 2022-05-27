МТСБУ не будет взымать регрессы со ставших виновниками ДТП воинских частей или военнослужащих ВСУ

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с целью поддержки защитников Украины приняло решение не взымать регрессы в судебном или досудебном порядке с воинских частей или военнослужащих ВСУ в случае, если они стали виновниками ДТП и при этом не имели действующего полиса ОСАГО, а вместо них возмещение пострадавшим было осуществлено из Фонда защиты потерпевших МТСБУ.

Как сообщается в пресс-релизе Моторного бюро, такая норма будет действовать на период военного положения и полгода после его окончания. Также прекращается принудительное взыскание средств с воинских частей или военнослужащих ВСУ по уже принятым судебным решениям по взысканию компенсаций по регрессным искам.

Как сообщалось, в 2021 году МТСБУ заплатило за водителей, ставших виновниками ДТП, при этом не имея действующего полиса ОСГАО, 183 млн грн.

Согласно закону Украины "Об ОСГПО" (ст.38, пп.2.1), страховщики и МТСБУ имеют право на взыскание регрессной выплаты с виновника ДТП в следующих случаях, если ДТП произошло по вине водителя авто, не застраховавшего свою гражданско-правовую ответственность, завладевшего автотранспортом посредством противоправных действий или управлявшего им в состоянии алкогольного, наркотического, иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

МТСБУ напоминает, что в период военного положения граждане Украины согласно закону "Об ОСАГО" должны соблюдать требования обязательного наличия действующего полиса страхования гражданской ответственности.