НБУ обновил требования к актуариям в сфере страхования

Национальный банк Украины усовершенствовал квалификационные требования к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами в сфере страхования.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, регулятор:

* упростил доступ к профессии для молодых специалистов;

* определил три уровня квалификации актуариев в сфере страхования в соответствии с их уровнем образования, опытом практической деятельности: актуарий без права удостоверять актуарные расчеты, актуарий по видам страхования других, чем страхование жизни, актуарий по страхованию жизни;

* установил основания и порядок включения, исключения лиц из перечня актуариев в сфере страхования и временного запрета заниматься актуарными расчетами;

* определил требования к лицам, которые намерены быть включены в перечень актуариев в сфере страхования, в соответствии с уровнем их квалификации.

Действующим актуариям не нужно повторно проходить процедуру включения в список актуариев. Им необходимо подать в Национальный банк опросник с обновленной информацией о себе в течение трех месяцев после завершения правового режима военного положения.

Эти и другие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 23 мая 2022 №103 "Об утверждении положения о квалификационных требованиях к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами".

Постановление вступает в силу 26 мая 2022 года.

