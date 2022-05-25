Рисковые страховщики Украины в 2021г увеличили сбор валовых премий на 7%, страховщики жизни на 17,1%

Страховые компании Украины, специализирующиеся на рисковом страховании, в 2021 году собрали 43 млрд грн валовых страховых премий, что на 7% больше, чем годом ранее (40,158 млрд грн).

Как сообщается в Обзоре небанковского финансового сектора, обнародованного на сайте Национального банка Украины (НБУ), в 4 кв. данными страховщиками было собранно 10,5 млрд грн, в то время как за аналогичный период годом ранее 10,759 млрд грн, а за 3 кв.2021 - 11 млрд грн. Такое снижение регулятор в основном объясняет не предоставлением отчетности рядом учреждений, в частности из-за войны в Украине, и исключением ряда компаний из реестра.

Так, по данным НБУ, отчетность в полном объеме за 4 кв. 2021 подали 81% страховых компаний (по количеству от 3 кв.), не в полному объеме 2%, не предоставили 11%, исключены из госреестра после отчетного периода 6%. При этом все life-страховщики представили отчетность за IV квартал 2021 года.

Что касается страховщиков, специализирующихся на страховании жизни, то в 2021 году они собрали 5,88 млрд грн валовых страховых премий, что на 17,1% больше чем годом ранее (5,018 млрд грн). При этом в 4 кв. 2021 компании собрали 1,7 млрд грн, в то время как в 3 кв. -1,48 млрд грн.

Регулятор отмечает и увеличения уровня выплат у рисковых страховых компаний. В 4 кв. 2021 он составил 40%, в то время как в 3 кв.и 2 кв. -38%. И сохранения уровня выплат у life-страховщиков – 13% в течение всего 2021 года.

НБУ также сообщает, что в 2021 году по добровольному страхованию автотранспорта (КАСКО) было собранно 10,6 млрд грн и выплачено 5 млрд грн страховых возмещений, медицинскому страхованию 9,4 млрд грн и 4,1 млрд грн соответственно, "Зеленая карта" - 8,4 млрд грн и 4,1 млрд грн, страхование имущества от огневых рисков – 4,9 млрд грн и 2,3 млрд грн, финансовые риски 2 млрд грн и 0,2 млрд грн, страхование ответственности -1,9 млрд грн и 0,2 млрд грн, страхование грузов и багажа 1,5 млрд грн и 0,2 млрд грн, от несчастных случаев -1,2 млрд грн и 0,1 млрд грн и других видов страхования 1,7 млрд грн и 0,3 млрд грн.

Как сообщалось, согласно данным НБУ, по состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине было зарегистрировано 142 рисковые компании и 13, специализирующихся на страховании жизни, в то время как на аналогичную дату годом ранее на рынке было 190 рисковых страховщиков и 20 лайфовых.