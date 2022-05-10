Невозможность оплаты перестраховочных платежей является одной из основных проблем страхового рынка в период войны - НБУ

Невозможность оплаты перестраховочных платежей (кроме рисков гражданской авиации и по договорам международного страхования "Зеленая карта") и поиск перестраховочного покрытия в условиях отказа части перестраховщиков-нерезидентов от покрытия рисков является одной из основных проблем страхового рынка в период войны, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

В ответе на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", насколько война повлияет на работу страховых компаний, регулятор указал, что страховщики также сообщают о существенном снижении страховых платежей, сложностях с урегулированием страховых случаев из-за невозможности произвести осмотр поврежденного имущества в местах, где ведутся боевые действия, и получить документы, необходимые для урегулирования страховых событий.

Негативно на работу компаний влияет и блокирование операций по продаже государственных ценных бумаг, что снижает ликвидность страховщиков, а также сложности с составлением отчетности и ее подачей и т.д.

Однако, несмотря на все трудности, сегодня 88% участников страхового рынка продолжают выполнять свои обязательства по договорам страхования в полном объеме и своевременно, а в послевоенные времена страховщики приобщатся к восстановлению экономики и социальной защиты населения, подчеркнул НБУ. При этом основным требованием регулятора к страховщикам будет оставаться соблюдение ими нормативов платежеспособности и ликвидности.

Прогноз на 2022 год, по словам Нацбанка, можно будет сделать после получения и завершения обработки отчетности страховщиков по итогам прошлого года и отчетности за первый квартал текущего.