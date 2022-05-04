Страховщики Украины с 10 мая намерены отменить 50% скидки на короткие полисы «Зеленая карта» для легковых авто

Полные члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (страховые компании имеющие право эмитировать международный сертификат "Зеленая карта") приняли решение с 10 мая отменить 50%-ную скидку на полисы "Зеленая карта" со сроком действия 15 дней и один месяц.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" глава правления СГ "ТАС" Павел Царук.

"Сегодня очень сильно расстроили и удивили коллеги по рынку "Зеленой карты". На заседании МТСБУ девять из 11 компаний проголосовали за отмену 50%-ной скидки на полисы ЗК, которую мы ввели в первые дни войны, чтобы поддержать украинцев, которые были вынуждены выезжать за границу. В связи с этим с 10 мая 2022 года цена на короткие полисы вырастет в два раза и мы фактически вернемся к довоенным ценам", - написал он.

По информации Царука, такое решение инициировали и подержали страховые компании ARX, УСГ, "Княжа", "Гардиан", ИНГО, УТСК, АСКА (ВУСО), ПЗУ, "Оранта". Против голосовали СГ "ТАС" и СК "Перша".

Как сообщалось, МТСБУ со 2 марта 2022 года ввело новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж легковых автомобилей на 15 дней и 1 месяц, сократив их на 50% от ранее установленной стоимости на 25 января 2022 года. При этом стоимость "Зеленой карты" для другого автотранспорта не изменялась.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что 28 апреля 2022 года получил от иностранных партнеров информацию о том, что гражданам Украины при пересечении границы Польши необходимо иметь полис "Зеленая карта", эта практика, по всей видимости, будет распространяться и на границах с другими странами.

В связи с этим регулятор рекомендует гражданам Украины, выезжающим за границу на собственном автомобиле, приобрести полис "Зеленая карта".

Как сообщалось, с начала войны украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полиса "Зеленая карта".