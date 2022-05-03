Обязательства по договорам страхования в полном объеме и своевременно продолжают выполнять 88% страховщиков - глава НБУ

Обязательства по договорам страхования в настоящее время продолжают выполнять в полном объеме и своевременно 88% участников страхового рынка, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"После победы мы планируем, что они присоединятся к восстановлению экономики и социальной защиты населения. Главным требованием НБУ к страховщикам будет оставаться соблюдение ими нормативов платежеспособности и ликвидности", - написал он в колонке для издания "НВ.Бизнес".

По словам Шевченко, продолжает работать и рынок кредитной кооперации, невзирая на уменьшение количества кредитных союзов. Следующий этап развития этого сегмента рынка будет связан с запуском системы гарантирования депозитных взносов участников кредитных союзов и построение в Украине двухуровневой системы кредитных союзов.

Он также отметит, что в результате ухудшения имущественного положения заемщиков задачей финансовых компаний, занимающихся кредитованием, является качественная реструктуризация просроченной задолженности и внедрение кредитных каникул по потребительским кредитам.

"Мы и дальше в их регулировании фокусируемся на рыночном поведении, прозрачной структуре собственности и защите прав потребителей. В то же время из-за войны почти не вводим пруденциальные требования", - отметил глава Нацбанка.

Небанковский финансовый сектор продолжает работать. Для того чтобы его поддержать, НБУ смягчил ряд регуляций и отсрочил введение новых требований к деятельности финкомпаний, подчеркнул Шевченко.