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Украинцам для выезда за границу на автомобиле снова нужна «Зеленая карта»
08:47 02.05.2022 |
Национальный банк рекомендует гражданам Украины, которые выезжают за границу на собственном автомобиле, купить полис "Зеленая карта". Страны ЕС снова начали требовать страховой полис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в пресс-службе, 28 апреля 2022 года регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис будет требовать при пересечении границы с Польшей.
"Эта практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами", - говорится в сообщении.
Отметим, с начала войны украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полиса "Зеленая карта".
"Мы благодарны всем странам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались граждане Украины. В начале войны в большинстве из них не было никакой возможности приобретать полисы "Зеленая карта", направляясь за границу в поисках безопасного места", - прокомментировала директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.
Как отметили в пресс-службе НБУ, сегодня заключить договор международного страхования "Зеленая карта" можно со скидкой 50% у украинских страховщиков. Стоимость полиса зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия договора страхования. Полисы выдаются на минимальный срок - 15 дней, максимальный - не превышает 1 год. Цена на страховой полис "Зеленая карта" определена МТСБУ и является одинаковой для всех страховщиков. Стоимость полиса "Зеленая карта" в Украине ниже, чем в большинстве стран.
Кроме того, процесс оформления "Зеленой карты" существенно упрощен в связи с военным положением. Так, введено онлайн-оформление полисов "Зеленая карта" через генерирование соответствующих pdf-файлов (электронный полис). Страны-члены системы "Зеленая карта" признают украинские электронные полисы, их не нужно распечатывать и предъявлять с любого гаджета.
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