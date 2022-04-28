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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доходы страховых агрегаторов в мире в 2021г достигли $6,7 млрд - исследование

18:01 28.04.2022 |

Страхование, Мир

 

Выручка, полученная в 2021 году во всем мире от страховых площадок (также известных как сайты сравнения страховых услуг, или агрегаторы), согласно проведенному Insuramore анализу, составила около $6,74 млрд, отмечает портал Xprimm.

В ходе исследования в мире были выявлены 339 онлайн-брендов, полностью или частично ориентированных на деятельность на страховом рынке, и обнаружено, что более 250 групп владеют одним или несколькими из них. Тем не менее считается, что на 100 ведущих из этих групп приходилось 97,6% мировой рыночной стоимости в 2021 году, а BHL Holdings со штаб-квартирой на Гернси (оператор ComparetheMarket.com среди других брендов) является, по мнению автором исследования, вероятным лидером рынка.

Бренды страховых площадок наиболее многочисленны в США, хотя это больше обусловлено прямым размером страхового сектора США, чем долей распределения или влиянием этой модели там, которая отстает от нескольких других стран. За США по этому показателю следуют Франция, Великобритания, Германия и Индия. В совокупности в этих пяти странах представлено 126 брендов. Кроме того, чуть более 70% от общего числа 339 брендов в мире предназначены исключительно для сравнения страховых продуктов. Остальные делятся на те, которые также объединяют другие финансовые продукты (например, депозиты, кредиты), и те, что действуют как торговые площадки не только для страхования и банковских услуг, но также для нефинансовых услуг (например, энергетика, телекоммуникации).

Страховые рынки стали устоявшейся и растущей частью систем распределения страховых услуг с тех пор, как первые пионеры в этой области появились в первые годы 21 века. Тем не менее, неизвестно, в какой степени они будут продолжать процветать в будущем.

Один из элементов этой неопределенности касается характера групп, которые лучше всего подходят для участия в деятельности сайта сравнения страховых услуг.

Так, по состоянию на май 2022 года, в дополнение ко многим рыночным группам, находящимся в частной собственности (в том числе за счет прямых инвестиций), группы владельцев включают не только группы страховых андеррайтеров (например, Covea, Legal & General) и брокерские группы (например, APRIL, ASSITECA), но и медиакомпании (например, Bauer Media, DPG Media), предприятия электронной коммерции (например, Alibaba, Rakuten), более крупных конкурентов в области финансовых технологий (например, Gruppo MutuiOnline, LendingTree) и другие типы владельцев (например, Petco, Way.com).

Более того, заметная деятельность по слияниям и поглощениям в этом секторе в последнее время привела к тому, что Admiral (страховая андеррайтинговая группа) продала большинство своих торговых марок RVU (частному предприятию),

На самом деле вопрос об оптимальной модели собственности для деятельности страхового рынка не нов: британский бренд супермаркетов Tesco раньше управлял собственным сайтом сравнения, как и Google.

Другое сомнение касается конкурентной среды и того, в какой степени на устоявшиеся страховые рынки повлияет появление нового поколения цифровых посредников. Хотя такие посредники не обещают обеспечить сравнение всего рынка со всеми или большинством поставщиков страховых услуг, они отчасти предназначены для использования своих технологий для получения маркетингового преимущества. То есть они могут оказаться лучше, чем некоторые торговые площадки, в предоставлении нужного продукта в нужном (цифровом) месте по нормальной цене и с наиболее эффективным продвижением для любого конкретного клиента, особенно для тех, чьи потребности в страховании могут даже немного отклоняться от основного запроса, отмечают авторы исследования.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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