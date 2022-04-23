НБУ разрешил страховщикам покупать валюту для осуществления страховых выплат за границей

Национальный банк Украины расширил список исключений из запрета на трансграничные переводы для участников страхового рынка, сообщается на сайте регулятора.

Так, с 22 апреля 2022 года участникам страхового рынка разрешено покупать иностранную валюту с целью перечисления средств для осуществления страховой выплаты по договорам страхования лиц, выезжающих за границу, на счета ассистирующих компаний-нерезидентов. Также разрешается покупка валюты по операциям Моторного (транспортного) страхового бюро Украины по оплате страховых платежей по договорам перестрахования и страховым выплатам пострадавшим или требованиям к компенсации таких выплат по договорам международного страхования "Зеленая карта".

Эти послабления и ряд других уточняющих изменений внесены постановлением правления Нацбанка от 22 апреля 2022 года №81 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года №18".

Документ вступил в силу 22 апреля этого года.