Опрос НБУ: большинство страхового рынка продолжает работать

Большинство страховщиков организовали свою работу, проведя эвакуацию сотрудников в более безопасные регионы, обеспечив удаленную работу персонала, сохранность технических средств и баз данных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса НБУ.

На рынке страхования рисков (нон-лайф) компании, занимающие 89%, продолжают работать своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по договорам и даже заключать новые договоры.

В то же время, существенно снизились объемы продаж, особенно через розничные каналы, есть много запросов от клиентов на отсрочку очередных платежей и расторжение договоров страхования.

На рынке страхования жизни все 13 страховщиков (которые были зарегистрированы до начала полномасштабной войны - ЭП) осуществляют деятельность, обслуживают клиентов и осуществляют страховые выплаты.

В то же время, компании сообщают о значительном снижении поступлений страховых платежей, фиксируются ограничения в деятельности компаний, связанные со сложностями организации связи и работы персонала, усложненным доступом к офисам и оригиналам документов. Все это усложняет осуществление страховых выплат, особенно в результате смерти лиц, застрахованных на оккупированных территориях.