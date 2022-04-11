Страховщики-члены МТСБУ в январе 2022г. увеличили количество договоров ОСАГО на 1,04%, платежи - на 16,7%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе 2022 года заключили 590,5 тыс. договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 1,04% больше, чем за январь 2021 года.

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, из общего объема договоров – 273,3 тыс. были заключены в электронной форме, что 5,05% больше, чем за первый месяц 2021 года.

Члены Бюро увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 16,68% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом - до 522,7 млн грн, в том числе по электронным договорам - на сумму 271,2 млн грн, что на 23,16% больше, чем годом ранее

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за январь-2022 возрос на 9,72% - до 287,2 млн грн. В том числе 57,4 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 19,3% больше, чем годом ранее.

Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 4,93% - до 13,461 тыс., в том числе с использованием "европротокола" – 5,221 тыс. (+14,2%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 49 страховых компаний.