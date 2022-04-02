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Правительство выделило средства на страхование железнодорожного экспорта
10:51 02.04.2022 |
Правительство одобрило выделение средств из резервного фонда бюджета для страхования собственников и операторов подвижного состава - это поможет обеспечить стабильный экспорт по железной дороге.
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.
Такое возмещение будет предоставлено в случае отказа его предоставить страховыми компаниями. Возмещение предусмотрено для владельцев и операторов подвижного состава, допущенного к обороту по железным дорогам пути европейского стандарта в случае нахождения такого подвижного состава на территории Украины.
В правительстве напоминают, что из-за развязанной Россией войны пока невозможно осуществление экспорта основных грузов (зерно, руда, черные металлы и т.п.) через порты Украины, на которые приходилось около 70% товарооборота.
Для того чтобы поддерживать украинский экспорт, грузопотоки перенаправили через международные железнодорожные переходы Украины в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию и далее в Западную Европу.
"Обеспечивая компенсацию ущерба для железнодорожных перевозок, правительство создает условия стабильной работы новых логистических маршрутов", - резюмируют в Мининфраструктуры.
Государственные компенсации будут также предоставляться судовладельцам в портах Дунайского региона в случае отказа его предоставить страховыми компаниями.
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