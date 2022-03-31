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Страховые убытки от российского вторжения в Украину могут достичь 35 млрд долларов, - S&P
20:34 31.03.2022 |
S&P Global прогнозирует убытки на рынке специального страхования в размере 16-35 млрд долларов из-за войны России против Украины. Эта сумма включает в себя возможные убытки от авиационного страхования на общую сумму от 6 до 15 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным S&P, другие направления, на которые, вероятно, повлияет война, включают кибербезопасность, страхование от политических рисков и военное страхование на море.
Авиационный рынок ожидает годы юридических споров между арендодателями и страховщиками по поводу самолетов, застрявших в России из-за ее вторжения в Украину и последующих западных санкций.
Крупнейший в мире арендодатель самолетов AerCap подал страховой иск на сумму 3,5 миллиарда долларов в отношении более 100 самолетов, застрявших в России.
"Мы считаем, что может потребоваться много лет, чтобы урегулировать окончательные убытки, понесенные лизинговыми компаниями, страховщиками и перестраховщиками", - говорится в сообщении S&P.
По его словам, 21 крупнейшая глобальная перестраховочная компания, рейтингуемая S&P, вероятно, понесет около половины общих убытков.
Это ударит по доходам большинства из них, в то время как для "нескольких исключений" это также может ударить по их капитальным позициям, учитывая, что они также столкнулись с большими убытками от стихийных бедствий уже в этом году.
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