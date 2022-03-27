Швейцарская страховая компания Zurich Insurance временно отказалась от логотипа Z в соцсетях, поскольку она напоминает маркировку техники российских оккупационных войск в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Компания заявила, что удаляет логотип - белую букву Z на синем фоне - потому что не хочет, чтобы ее неправильно толковали как поддержку России.

"Временно прекращаем использовать в наших социальных каналах букву Z в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неправильно истолкована",

8 марта компания сменила свой логотип в Facebook, убрав с него букву Z.

Ранее в этом месяце Zurich Insurance заявила, что больше не берет новых клиентов в России и не будет восстанавливать существующий местный бизнес.

Компания также объявила кампанию по сбору средств в поддержку украинских беженцев.