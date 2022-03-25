МТСБУ расторгает с беларусью и россией двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта»

Общее собрание полных членов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в связи с вооруженной агрессией со стороны россии и беларуси, приняло решение о расторжении с Национальными Бюро этих стран двусторонних соглашений (Процедурных Правил) о взаимном признании страховых сертификатов "Зеленая карта", сообщается на сайте МТСБУ.

В связи с этим, с 00:00 5 апреля 2022 любые страховые сертификаты "Зеленая карта", выданные российскими или белорусскими страховыми компаниями, считаются недействительными на территории Украины, а транспортные средства, при отсутствии соответствующего украинского полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, являются необеспеченными.

Кроме того, с указанной даты прекращается действие всех украинских договоров международного страхования "Зеленая карта" на территории России и Белоруссии.

"Страховщикам-полным членам МТСБУ запрещается заключение договоров международного страхования "Зеленая карта", действие которых распространяется на территорию России или Белоруссии", - отмечается в сообщении.