Депутаты разрешили использовать фонды МТСБУ на оборону во время военного положения в Украине

Верховная Рада Украины разрешила использовать средства централизованных резервных фондов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) на оборону государства в период введения военного положения.

"Запретить какие-либо взыскания с централизованных страховых резервных фондов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, кроме связанных с регламентными выплатами в соответствии с законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" и с обороной государства в период введения военного положения".

Такая норма закреплена принятым 24 марта законом №7180 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию основ организации и ведению движения сопротивления". Его авторами выступили Федор Вениславский, Александр Завитневич, Андрей Клочко, Игорь Копытин, Марьяна Безугла, Игорь Герасименко (все фракция "Слуга народа").

За принятие закона проголосовало 352 депутат

Кроме того законом закреплена норма, что в случае банкротства страховщика или его ликвидации остатки средств, внесенных им в централизованные страховые резервные фонды МТСБУ, не могут быть включены в ликвидационную массу и остаются в централизованных страховых резервных фондах Бюро.

Как сообщалось, для обеспечения исполнения обязательств членов МТСБУ перед страхователями и потерпевшими при нем созданы централизованные страховые резервные фонды: Фонд страховых гарантий, предназначенный для обеспечения платежеспособности МТСБУ при взаиморасчетах с уполномоченными организациями других стран в области страхования "Зеленая карта" и Фонд защиты потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях предназначенный для осуществления расчетов с потерпевшими в случаях, предусмотренных законом об ОСАГО.

Источниками формирования централизованных страховых резервных фондов являются: базовые и дополнительные гарантийные взносы в размере, определенном МТСБУ, отчисления страховщиков из премий по ОСАГО в размере, определенном Координационным советом МТСБУ, возвращенные Бюро в регрессном порядке средства за причиненный в результате ДТП ущерб.

При этом средства, уплаченные страховщиками в централизованные страховые резервные фонды МТСБУ, являются средствами страховых резервов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств таких страховщиков.