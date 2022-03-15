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Европейские страховые компании уходят из России
08:58 15.03.2022 |
Крупные европейские страховые компании сводят к минимуму свою деятельность в России из-за войны против Украины. Немецкий концерн Allianz в понедельник, 14 марта, сообщил, что не будет открывать в РФ новый бизнес и "значительно и упорядоченно" сократит свое присутствие в стране. Кроме того, компания не будет осуществлять в России и Беларуси капиталовложения от имени своих клиентов.
Allianz в Украине владеет небольшой компанией, занимающейся страхованием имущества, в России немецкий концерн имеет долю в компании медицинского страхования. Годовая прибыть Allianz от этого бизнеса в обеих странах не превышает 30 миллионов евро по сравнению с 13,4 миллиарда евро общей прибыли концерна в 2021 году. В российских и украинских ценных бумагах вложено лишь 0,3 процента от общих инвестиций немецкого концерна, составляющих 800 миллиардов евро.
Swiss Re не будет заключать сделок с клиентами в РФ независимо от санкций
О приостановке своей деятельности в РФ также объявили Швейцарская Zurich Insurance и Swiss Re, второй по величине перестраховщик в мире. Как сообщили в Swiss Re, компания не будет заключать новых сделок с клиентами в России и Беларуси независимо от того, находятся они под санкциями или нет, а действующие сделки не будут продлены. Такое же заявление на прошлой неделе сделала третья в мире перестраховочная компания Hannover Re.
Кроме того, страховые брокеры Willis Towers Watson, Marsh и Aon покидают Россию.
Неделю назад о приостановке деятельности в России сообщил итальянский страховой концерн Generali, владеющий 38-процентной долей в российском "Ингосстрахе". Итальянцы вышли из совета директоров российской компании и закрыли свой офис в Москве.
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