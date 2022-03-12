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Дионисий Галикарнасский
Премии по «Зеленой карте» в Украине за 2021г возросли на 32,8%, количество договоров - на 28,4% - МТСБУ
16:08 11.03.2022 |
Начисленные страховые премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенным компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в 2021 году увеличились на 33,81% по сравнению с 2020 годом - до 1,564 млрд грн.
Как сообщается на сайте МТСБУ, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период возросло на 28,38% - до 766,3 тыс.
При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, снизился на 16,72% - до EUR13,746 млн, количество оплаченных требований - на 12,33%, до 5,311 тыс.
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.
"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.
Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.
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