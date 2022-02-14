Киев переходит к госстрахованию безопасности полетов над Украиной

Правительство Украины выделит 16,6 миллиардов гривен (520 млн евро) на обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве страны. В случае необходимости эти средства могут быть использованы "для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков", сообщило вечером в воскресенье, 13 февраля, министерство инфраструктуры Украины.

Решение о выделении средств на страхование безопасности полетов из резервного фонда госбюджета было принято на внеочередном заседании кабинета министров Украины. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти меры должны "гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины".

Киев опроверг информацию о закрытии неба

Между тем, Мининфраструктуры Украины опровергло распространившуюся в СМИ информацию о предстоящем закрытии воздушного пространства Украины. Большинство авиакомпаний продолжают работу без ограничений, однако "у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования", отметили в ведомстве.

Проблемы со страхованием

Утром того же дня самолет украинской авиакомпании SkyUp, следовавший рейсом из Фуншала (Мадейра, Португалия) в Киев, был вынужден совершить посадку в Кишиневе, а пассажиров доставили в Киев автобусами. Это было сделано по требованию владельца находящегося в лизинге лайнера, запретившего влет в воздушное пространство Украины.

Как сообщила в пресс-службе SkyUp, 12 февраля крупнейшие международные страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков, что в течение 48 часов прекратят страхование самолетов для полетов над Украиной из-за повышенных рисков начала боевых действий. После этого лизингодатели потребовали вернуть самолеты.

Авиакомпании прекращают полеты в Украину

Накануне нидерландская авиакомпания KLM объявила, что прекращает полеты в Киев. Запланированный на вечер 12 февраля рейс в столицу Украины был отменен. Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг Украины, в том числе рассматривая вариант с прекращением авиарейсов. В январе несколько европейских авиакомпаний, в том числе немецкая Lufthansa, отказались оставлять свои лайнеры на ночную стоянку в Киеве.

Десятки стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией.