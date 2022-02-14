Финансовые новости
- |
- 14.02.22
- |
- 14:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Киев переходит к госстрахованию безопасности полетов над Украиной
09:45 14.02.2022 |
Правительство Украины выделит 16,6 миллиардов гривен (520 млн евро) на обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве страны. В случае необходимости эти средства могут быть использованы "для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков", сообщило вечером в воскресенье, 13 февраля, министерство инфраструктуры Украины.
Решение о выделении средств на страхование безопасности полетов из резервного фонда госбюджета было принято на внеочередном заседании кабинета министров Украины. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти меры должны "гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины".
Киев опроверг информацию о закрытии неба
Между тем, Мининфраструктуры Украины опровергло распространившуюся в СМИ информацию о предстоящем закрытии воздушного пространства Украины. Большинство авиакомпаний продолжают работу без ограничений, однако "у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования", отметили в ведомстве.
Проблемы со страхованием
Утром того же дня самолет украинской авиакомпании SkyUp, следовавший рейсом из Фуншала (Мадейра, Португалия) в Киев, был вынужден совершить посадку в Кишиневе, а пассажиров доставили в Киев автобусами. Это было сделано по требованию владельца находящегося в лизинге лайнера, запретившего влет в воздушное пространство Украины.
Как сообщила в пресс-службе SkyUp, 12 февраля крупнейшие международные страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков, что в течение 48 часов прекратят страхование самолетов для полетов над Украиной из-за повышенных рисков начала боевых действий. После этого лизингодатели потребовали вернуть самолеты.
Авиакомпании прекращают полеты в Украину
Накануне нидерландская авиакомпания KLM объявила, что прекращает полеты в Киев. Запланированный на вечер 12 февраля рейс в столицу Украины был отменен. Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг Украины, в том числе рассматривая вариант с прекращением авиарейсов. В январе несколько европейских авиакомпаний, в том числе немецкая Lufthansa, отказались оставлять свои лайнеры на ночную стоянку в Киеве.
Десятки стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Слова Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ вырваны из контекста – МИД
ТОП-НОВОСТИ
|Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа
|Позитив недели. Учения украинской армии «Метель-2022» будут идти до конца февраля
|Феодализм на Донбассе. Как из живущих в оккупации выжимают последние соки
|Э-выборы для Зе-президента: Как голосование в смартфоне мобилизует оппозицию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Убытки от незаконных действий с платежными картами в 2021г выросли на 35% – НБУ
|Доллар 14 февраля дорожает к евро на перспективах повышения ставки ФРС США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.02.22
|Справочный курс гривны 11 февраля понижен на 14,58 коп до 28,0354 грн/$1
|Fitch подтвердил рейтинги украинских госбанков на уровне «B» и ухудшил их прогноз до стабильного
|Азиатские биржи 14 февраля закрылись преимущественно снижением
Это интересно
|815 л.с. и две секунды до «сотни»: представлен новый суперкар DS
|SpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет Starship на Марс
|Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes
|«Дочка» Samsung приобрела украинский стартап
|Стинг продал права на все свои песни Universal Music за $250 млн
|Tesla объявила отзыв 578,6 тысячи электромобилей из-за проблем со звуком
|Lexus показал электрического преемника седана IS