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Украинские страховщики получили уведомление о временном снятии с покрытия военных рисков в авиационном страховании
09:39 14.02.2022 |
Украинские страховые компании 12 февраля получили уведомление от перестраховочного брокера Ллойда (Великобритания) о временном снятии с покрытия всех опций по покрытию военных рисков в авиационном страховании, как страхование ответственности перед третьими лицами, так и КАСКО самолетов.
"Да мы получали от одного из брокеров Ллойда, что с понедельника временно снимаются с покрытия все опции по покрытию военных рисков в авиационном страховании, как в страховании ответственности перед третьими лицами, так и КАСКО", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор Страховой компании "ЭКСПО Страхование" Анатолий Иванцив.
При этом он отметил, что это касается лишь военных рисков по договорам ответственности и страхования КАСКО. Все остальные риски остаются покрытыми, как и ранее.
"Если пострадает самолет в результате военных действий, то страховая компания и перестраховщики не будут покрывать этот убыток, причиной которого стали военные действия. Если вдруг самолет будет сбит и упадет на жилой дом, город, завод и т.д. и нанесет ущерб третьим лицам, то из покрытия ответственности перед третьими лицами также убирается риск покрытия в результате военных действий", - уточнил директор "ЭКСПО Страхования".
По его словам, лизингодатели, зная, что не будут покрыты такие риски, естественно, будут просить авиакомпании, которым они дали в лизинг самолеты, вывести их за пределы опасной территории. Те же компании, у которых есть свой авиапарк в собственности, могут продолжать полеты на свой страх и риск.
"Я так думаю, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию нужно государству, Министерству финансов создать временный специальный фонд, на котором зафиксировать определенную сумму денег и дать авиакомпаниям государственную гарантию по покрытию военных рисков в обязательном авиационном страховании, и тогда все успокоится", отметил Иванцив.
По словам главы Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслава Черняховского, вопрос не стоит в закрытии для полетов воздушного пространства над Украиной, это решение принимается Госавиаслужбой и Украрэрухом. Вопрос только в том, будут ли авиакомпании рисковать летать без покрытия военных рисков, если их страховые компании не дадут им такое покрытие или приостановят существующее.
СК "Экспо Страхование" основана 6 сентября 2007 года, специализируется на рисковом страховании. Около 84% страхового портфеля компании приходится на авиационные риски.
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