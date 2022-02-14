Украинские страховщики получили уведомление о временном снятии с покрытия военных рисков в авиационном страховании

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинские страховщики получили уведомление о временном снятии с покрытия военных рисков в авиационном страховании

 

Украинские страховые компании 12 февраля получили уведомление от перестраховочного брокера Ллойда (Великобритания) о временном снятии с покрытия всех опций по покрытию военных рисков в авиационном страховании, как страхование ответственности перед третьими лицами, так и КАСКО самолетов.

"Да мы получали от одного из брокеров Ллойда, что с понедельника временно снимаются с покрытия все опции по покрытию военных рисков в авиационном страховании, как в страховании ответственности перед третьими лицами, так и КАСКО", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор Страховой компании "ЭКСПО Страхование" Анатолий Иванцив.

При этом он отметил, что это касается лишь военных рисков по договорам ответственности и страхования КАСКО. Все остальные риски остаются покрытыми, как и ранее.

"Если пострадает самолет в результате военных действий, то страховая компания и перестраховщики не будут покрывать этот убыток, причиной которого стали военные действия. Если вдруг самолет будет сбит и упадет на жилой дом, город, завод и т.д. и нанесет ущерб третьим лицам, то из покрытия ответственности перед третьими лицами также убирается риск покрытия в результате военных действий", - уточнил директор "ЭКСПО Страхования".

По его словам, лизингодатели, зная, что не будут покрыты такие риски, естественно, будут просить авиакомпании, которым они дали в лизинг самолеты, вывести их за пределы опасной территории. Те же компании, у которых есть свой авиапарк в собственности, могут продолжать полеты на свой страх и риск.

"Я так думаю, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию нужно государству, Министерству финансов создать временный специальный фонд, на котором зафиксировать определенную сумму денег и дать авиакомпаниям государственную гарантию по покрытию военных рисков в обязательном авиационном страховании, и тогда все успокоится", отметил Иванцив.

По словам главы Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслава Черняховского, вопрос не стоит в закрытии для полетов воздушного пространства над Украиной, это решение принимается Госавиаслужбой и Украрэрухом. Вопрос только в том, будут ли авиакомпании рисковать летать без покрытия военных рисков, если их страховые компании не дадут им такое покрытие или приостановят существующее.

СК "Экспо Страхование" основана 6 сентября 2007 года, специализируется на рисковом страховании. Около 84% страхового портфеля компании приходится на авиационные риски.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

14:36 Убытки от незаконных действий с платежными картами в 2021г выросли на 35% – НБУ

14:05 Доллар 14 февраля дорожает к евро на перспективах повышения ставки ФРС США

12:53 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.02.22

12:30 Справочный курс гривны 11 февраля понижен на 14,58 коп до 28,0354 грн/$1

12:20 Fitch подтвердил рейтинги украинских госбанков на уровне «B» и ухудшил их прогноз до стабильного

11:40 Азиатские биржи 14 февраля закрылись преимущественно снижением

10:37 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.02.22

10:21 Остаток средств на корсчетах банков 14.02.22

10:18 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 11.02.2022

09:45 Киев переходит к госстрахованию безопасности полетов над Украиной

09:39 Украинские страховщики получили уведомление о временном снятии с покрытия военных рисков в авиационном страховании

08:05 Золото растет в цене 14 февраля на уходе инвесторов от риска

07:53 Фондовый рынок США просел 14 февраля на фоне напряженности на востоке Европы

11.02 Из-за нового витка политической напряженности доллар на межбанке опять стал дорожать и вновь превысил отметку в 28 грн/$

11.02 Упавшие до 9,5-11,9% ставки евробондов Украины снова поднялись до 10,1-15,9%

• дальше…

13:48 Нефть дорожает 14 февраля на рисках перебоев с поставками

13:07 Навигацию на Днепре планируют открыть с 1 марта

10:37 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.02.22

10:02 Морская блокада. Украина уточняет глубины у берега на маршруте в Одессу

09:45 Киев переходит к госстрахованию безопасности полетов над Украиной

09:39 Украинские страховщики получили уведомление о временном снятии с покрытия военных рисков в авиационном страховании

09:33 Лизингодатель запретил влет в воздушное пространство: самолет SkyUp не пустили в Украину

09:29 Зеленский ввел в действие указ СНБО о санкциях против телеканала «Наш» и компании Витрина ТВ

09:17 Порошенко инициирует изменения в закон о теробороне: все бойцы должны получить оружие

08:05 Золото растет в цене 14 февраля на уходе инвесторов от риска

• дальше…

11:58 Орбан впервые намекнул на возможность выхода Венгрии из ЕС

11:50 В Туркменистане пройдут внеочередные выборы президента

11:43 Эрдоган пригрозил серьезными санкциями за повышение цен на продукты

11:37 Опасные идеи Милошевича снова интересуют сербов

11:27 Финляндия подписала соглашение о покупке 64 истребителей F-35 стоимостью $9,4 млрд

09:14 Штайнмайер призвал Путина «ослабить петлю на шее Украины»

09:09 Президент ФРГ Штайнмайер переизбран на второй срок

09:04 Немецкие компании продолжают поставлять России товары двойного назначения

09:01 Украина получила от Литвы ракетные комплексы Stinger

08:53 Сотрудники миссии ОБСЕ покидают Украину

08:50 В Пентагоне не подтвердили версию о возможном вторжении РФ в Украину 16 февраля

08:47 Советник президента США объяснил публикацию Вашингтоном разведданных по Украине желанием остановить войну

08:42 Посольство США эвакуируют из Киева во Львов

08:39 Байден заверил Зеленского в готовности быстро ответить на агрессию Москвы

08:33 В Белом доме рассказали о содержании разговора Байдена с Путиным

• дальше…

13:07 Навигацию на Днепре планируют открыть с 1 марта

11.02 Первую часть новой обходной дороги вокруг Киева построят американцы с сомнительной репутацией

10.02 Всемирный банк рекомендует Украине усилить работу «Укргидрометцентра» и УГМИ

08.02 Украина и Польша хотят объединить евроколеей столицы

07.02 Кабмин утвердил порядок общественных опросов через «Дия»

07.02 Украинским водителям выписали 2,6 млн штрафов благодаря системе автофиксации

04.02 Двоевластие в столице. Как Кличко начал изгонять «слуг» из Киева

04.02 Выявление новых онкозаболеваний снизилось на 20%, но это нехороший признак - эксперты

01.02 В Украине с 1 февраля подорожали пластиковые пакеты

31.01 В Укравтодоре определились с ценой проезда на первой платной дороге

26.01 В Украине начались испытания нового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» на шасси Tatra

26.01 Зеленский нанес новый удар по Кличко. Кабмин лишил мэра права подавать кандидатуры глав городских райадминистраций

25.01 ЕС передал ДБР передвижные лаборатории для криминалистов почти на полмиллиона евро

24.01 С сегодняшнего дня «ковидную» тысячу можно потратить на лекарства людям 60+

24.01 Госгеокадастр создал основную топографическую карту Украины

• дальше…

14:30 Антон Авксентьев о ДТП с Ярославским и «Мотор Сичи»

12:56 «Евросолидарность» настаивает на отзыве посла в Великобритании Пристайко - Порошенко

09:52 Слова Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ вырваны из контекста – МИД

09:33 Лизингодатель запретил влет в воздушное пространство: самолет SkyUp не пустили в Украину

09:29 Зеленский ввел в действие указ СНБО о санкциях против телеканала «Наш» и компании Витрина ТВ

09:25 Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа

09:19 Порошенко призвал Зеленского немедленно попросить ООН созвать Совбез

09:17 Порошенко инициирует изменения в закон о теробороне: все бойцы должны получить оружие

09:01 Украина получила от Литвы ракетные комплексы Stinger

08:53 Сотрудники миссии ОБСЕ покидают Украину

08:50 В Пентагоне не подтвердили версию о возможном вторжении РФ в Украину 16 февраля

08:47 Советник президента США объяснил публикацию Вашингтоном разведданных по Украине желанием остановить войну

08:42 Посольство США эвакуируют из Киева во Львов

08:39 Байден заверил Зеленского в готовности быстро ответить на агрессию Москвы

08:33 В Белом доме рассказали о содержании разговора Байдена с Путиным

• дальше…

14:00 Intel будет предлагать дополнительные функции процессоров за отдельную плату

13:56 Белый хакер нашёл способ создавать неограниченное количество Ethereum и получил за это $2 млн

12:42 Сорос инвестировал $2 млрд в конкурента Tesla

12:16 Европейцы для отопления и кондиционеров используют всё больше энергии из возобновляемых источников

12:09 Солнечные панели обещают резко подешеветь к 2025 году

10:59 Видеокарты в Европе и Китае стремительно дешевеют. За 20 дней наценка снизилась на 20%

11.02 Южная Корея инвестирует в стартапы, связанные с метавселенной и искусственным интеллектом

11.02 Сделка по приобретению Xilinx компанией AMD полностью одобрена

11.02 815 л.с. и две секунды до «сотни»: представлен новый суперкар DS

11.02 «Дочка» Samsung приобрела украинский стартап

11.02 Tesla объявила отзыв 578,6 тысячи электромобилей из-за проблем со звуком

10.02 Lexus показал электрического преемника седана IS

10.02 В Китае открыли «новое измерение» для беспроводной передачи данных и достигли скорости около 1 Тбайт/с

10.02 Более 45 % электронных писем в 2021 году были спамом

10.02 Электрический Lexus RZ 450e показали на официальных фотографиях

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно