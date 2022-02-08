Финансовые новости
- |
- 08.02.22
- |
- 19:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Нацбанк планирует обновить нормативы для страховщиков
17:37 08.02.2022 |
Национальный банк Украины намерен обновить обязательные нормативы для страховых компаний.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что такой шаг направлен на обеспечение надлежащего уровня платежеспособности и ликвидности страховых компаний, снижение уровня рисковости операций, повышение качества активов и усиление финансовой стабильности на рынке страховых услуг.
Прежде всего предлагается изменить порядок определения нормативного и фактического запаса платежеспособности, порядок расчета норматива качества активов путем включения в его состав суммы кредиторской задолженности по страховым выплатам, подход к включению активов, размещенных в банке, в состав приемлемых активов, и учет в приемлемые активы дебиторской задолженности, и т.д.
Кроме того, планируется учитывать субординированный долг в составе фактического запаса платежеспособности при условии получения соответствующего разрешения Национального банка, конкретизировать требование о соответствии объемов валютных активов объемам страховых резервов, сформированных в соответствующей валюте, и установить порядок включения в сумму приемлемых активов объектов недвижимого имущества в случае их приобретения, осуществления дооценки или переоценки.
Эти и другие изменения содержатся в обновленном Положении об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций страховщика. В НБУ отмечают, что обновленные обязательные нормативы отвечают наилучшему международному опыту регулирования страховой деятельности и реальным требованиям как страховщиков, так и их клиентов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Весной вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат смартфон и льготный тариф – Президент
ТОП-НОВОСТИ
|Новые «Кольчуги». Как они усилят нашу армию
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
|Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине
|«Ватный» полураспад. Что будет с ОПЗЖ без Левочкина, и с Левочкиным — без ОПЗЖ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк планирует обновить нормативы для страховщиков
|АМКУ запросил у «Укрпошты» допдокументы по сделке покупки Альпари Банка
|Платежеспособные банки Украины за январь-декабрь 2021 года получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения
|Рэй Далио предупредил о возможном запрете криптовалют в некоторых странах
|Курс доллара 8 февраля усилил рост к евро и иене
|Фондовые индексы АТР закрыли торги 8 февраля разнонаправленно
Это интересно
|Tesla получила убыток в $101 млн от снижения стоимости биткоина в резервах
|США могут потратить на расширение производства полупроводников и исследования в этой сфере $300 млрд
|Объём мирового рынка квантовых вычислений достиг почти $500 млн
|Какую «побочку» вызывают прививки от ковида? Фактчекинг DW
|Google и Microsoft планируют заняться гигантскими энергохранилищами
|Система раннего предупреждения об астероидной опасности NASA теперь непрерывно следит за всем небом
|Ferrari рассказала о рекордных продажах в 2021 году и раскрыла планы