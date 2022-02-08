Нацбанк планирует обновить нормативы для страховщиков

Национальный банк Украины намерен обновить обязательные нормативы для страховых компаний.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такой шаг направлен на обеспечение надлежащего уровня платежеспособности и ликвидности страховых компаний, снижение уровня рисковости операций, повышение качества активов и усиление финансовой стабильности на рынке страховых услуг.

Прежде всего предлагается изменить порядок определения нормативного и фактического запаса платежеспособности, порядок расчета норматива качества активов путем включения в его состав суммы кредиторской задолженности по страховым выплатам, подход к включению активов, размещенных в банке, в состав приемлемых активов, и учет в приемлемые активы дебиторской задолженности, и т.д.

Кроме того, планируется учитывать субординированный долг в составе фактического запаса платежеспособности при условии получения соответствующего разрешения Национального банка, конкретизировать требование о соответствии объемов валютных активов объемам страховых резервов, сформированных в соответствующей валюте, и установить порядок включения в сумму приемлемых активов объектов недвижимого имущества в случае их приобретения, осуществления дооценки или переоценки.

Эти и другие изменения содержатся в обновленном Положении об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций страховщика. В НБУ отмечают, что обновленные обязательные нормативы отвечают наилучшему международному опыту регулирования страховой деятельности и реальным требованиям как страховщиков, так и их клиентов.